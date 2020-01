Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand vernichtet Druckerei in Sulzer Siedlung

Am letzten Tag des alten Jahres bekam Erfurts Feuerwehr noch einmal alle Hände voll zu tun. Im Gewerbegebiet der Sulzer Siedlung war die Handmann-Druckerei in Brand geraten. Um 9.39 Uhr sei der Alarm in der Einsatzzentrale der Erfurter Berufsfeuerwehr eingegangen, so Lagedienstführer Andreas Vischer. In der Folge waren rund 60 Kameraden im Einsatz. Die Wachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr rückten aus, die Freiwilligen Feuerwehren aus Stotternheim, Marbach, Kerspleben, Gispersleben, Dittelstedt, Ilversgehofen und Melchendorf wurden zur Absicherung der Einsatzbereitschaft mit eingebunden.

Auch Polizeihubschrauber im Einsatz Dicke Rauchwolken kündeten schon von Weitem von dem Unheil. Die Anwohner der Sulzer Siedlung wurden durch Feuerwehr und Polizei aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zeitweise sorgte der Rauch durch die brennenden Druckmaschinen und Papiervorräte auch für Sichteintrübungen an der vorbeiführenden A71. Ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz, um die Situation im Blick zu behalten. Verletzte waren zum Glück nicht zu beklagen, da in dem Betrieb über den Jahreswechsel nicht gearbeitet wurde. Brandwache auch über den Neujahrstag hinweg Um 10.40 Uhr sei laut Einsatztagebuch der Brand unter Kontrolle gewesen, so Vischer. 11.20 Uhr galt das Feuer als gelöscht. Es erfolgten nur noch einzelne Restlöscharbeiten. Um 12.15 Uhr wurde der Einsatz dann als beendet erklärt, die Kräfte reduziert. Gegen Abend wurde vorsichtshalber nochmals eine Sichtkontrolle vor Ort durchgeführt. Auch am Neujahrstag war eine Brandwache am Ort des Geschehens postiert. Was letztlich die Ursache für den Brand war, der Schaden in geschätzter siebenstelliger Höhe angerichtet haben soll, darüber konnte die Feuerwehr keine Aussage machen. Dies herauszufinden obliegt den Brandspezialisten der Kriminalpolizei. Ein Ergebnis liegt bisher nicht vor. Die genauen Untersuchungen sollen erst heute durch die Ermittler in Angriff genommen werden.