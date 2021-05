Brennender Pkw: Mutiger Helfer löscht Frau in Bach

Stuhr. Der Retter trug die 62-jährige zu einem nahegelegenen Gewässer. Die Feuerwehr spricht von "mutigem Eingreifen".

Am Samstagnachmittag hat ein Mann in Stuhr im Kreis Diepholz (Niedersachsen) eine Frau von einem brennenden Auto gerettet.

Auf einem Feldweg an der Carl-Zeiss-Straße brannte gegen 14.30 Uhr ein Auto. Der 57-jährige Retter gab beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr an, die Frau am Fahrzeug gefunden und in einem nahe gelegenen Bach gelöscht zu haben.

Die 62-jährige Frau wurde mit schweren lebensgefährlichen Brandverletzungen mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der 57-Jährige wurde wegen einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wurde der Brand nicht durch einen Verkehrsunfall oder technischen Defekt hervorgerufen, sondern von der 62-jährigen Fahrerin bewusst herbeigeführt, teilte ein Polizeisprecher mit. Er lobte das mutige Eingreifen des Helfers.

Hilfe bei suizidalen Gedanken

Menschen, die unter Suizidgedanken leiden, finden bei der Telefonseelsorge unter den kostenlosen Hotlines 0800 - 1110111 / 0800 - 111 0 222 und 116 123 anonym und rund um die Uhr Hilfe. Über die Homepage der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de) sind auch E-Mail- und Chatberatungen möglich. Direkte Anlaufstellen sind die sozialpsychiatrischen Dienste, die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen vor Ort sowie Ärzte und psychiatrische Kliniken. Weitere Informationen und eine Auswahl an Hilfsadressen finden Sie unter www.nest-thueringen.de/hilfsangebote/

