Couragierte Nachbarn helfen bei Wohnungsbrand in Apolda

Lob und Anerkennung hat Stadtbrandmeister Ingo Knobbe nach einem Brand am Mittwoch in Apolda für die Nachbarn eines älteren Hausbewohners übrig. Als gegen 10.15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache Feuer in dessen Wohnung ausbrach, reagierte die Obermieterin blitzschnell, evakuierte das Haus und brachte ihn und eine weitere Person ins Freie. Ein aus dem Nachbarhaus kommender Mann ergriff einen Handlöscher und hielt die Flammen bis zum Eintreffen der Kameraden wirksam in Schach. Der Herr aus der Brandwohnung kam vorsichtshalber ins Krankenhaus.

Im Tierbereich drang Feuer aus dem Boden und griff auf eine Tür über. Foto: Feuerwehr Apolda