Pößneck. Mit falschen Kennzeichen und unter Drogeneinfluss hat die Polizei einen Mann in Pößneck erwischt.

Drogen und falsches Kennzeichen - Mann von Polizei in Pößneck gestoppt

Ein 21-jähriger Autofahrer ist in Pößneck (Landkreis Saale-Orla) unter Drogeneinfluss und mit falschem Kennzeichen unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der junge Mann am Mittwochmittag auf der Friedrich-Engels-Straße unterwegs, als ihn die Polizei anhielt.





Ein erster Drogentest sei positiv auf Amphetamine und Methamphetamine verlaufen. Neben einem falschen Auto-Kennzeichen hatte der Mann außerdem keine Haftpflichtversicherung für den Wagen abgeschlossen.





Daraufhin wurde die Weiterfahrt des 21-Jährigen unterbunden. Er muss sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten.

