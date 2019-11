In Zella Mehlis hat ein Einbrecher handwerkliches Geschick bewiesen. (Symbolbild)

Zella Mehlis. In Zella Mehlis hat ein offensichtlich handwerklich versierter Einbrecher nach seinem Einbruch in einen Keller den von ihm verursachten Sachschaden selbst behoben.

Einbrecher repariert nach Einbruch Tür

Einen eher ungewöhnlichen Einbruch registrierte die Polizei in Zella Mehlis. Laut Polizei machte sich der bislang unbekannte Einbrecher in der Zeit von Donnerstagmittag bis Montagnachmittag an einem Keller eines Mehrfamilienhauses zu schaffen.

Er brach das Schloss samt Beschlag auf und entwendete anschließend neben Bekleidung und Schuhen auch einen gebrauchten Fernseher. Nach seinem Einbruch habe er dann einen anderen Beschlag samt neuem Schloss an die Tür geschraubt.