Europas meistgesuchte Schwerverbrecher - Thüringer Polizei bittet um Mithilfe

Erfurt. Ende September startet das Europäische Polizeiamt (Europol) eine Kampagne, die sich auf gesuchte Schwerverbrecher konzentriert, die Straftaten im Bereich der organisierten Kriminalität begangen haben. Mit dabei sind auch mehrere Fälle aus Deutschland.

So fahndet das Thüringer Landeskriminalamt (TLKA) seit März 2020 nach dem armenischen Staatsangehörigen David Martirosian. Hier gibt es ein Foto des Schwerverbrechers, gegen den zwei Europäische Haftbefehle wegen bewaffnetem unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge bestehen. Der Gesuchte ist laut TLKA ein aktives und führendes Mitglied einer international agierenden Bande der organisierten Rauschgiftkriminalität. Die Taten reichen bis mindestens in das Jahr 2017 zurück und werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch aktiv durch ihn geleitet. Während der jahrelangen Ermittlungen ist es dem Gesuchten vermutlich gelungen, sich nach Armenien abzusetzen.

Wer kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort oder zur Person geben?

Wer Hinweise geben kann, wende sich bitte an die das Landeskriminalamt in Thüringen unter der Telefonnummer: 0361-574312984 oder per Mail an poststelle.lka@polizei.thueringen.de