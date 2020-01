Die Feuerwehr kümmerte sich um eine Schlange, die am Donnerstag in Weimar gefunden wurde. (Symbolbild)

Feuerwehr sammelt Schlange in Weimar ein

Mit einem exotischen Tier in freier Wildbahn hatte es die Feuerwehr in Weimar zu tun. Am Donnerstagabend kümmerten sich die Einsatzkräfte um eine Schlange, in hinter dem Mehrgenerationenhaus in Weimar-West gefunden wurde.

Das Tier ist etwa einen Meter lang und musste bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter einem Eimer ausharren. Anschließend wurde die Schlange ins Tierheim gebracht.

Woher die Schlange kommt und was es für eine Schlange ist, steht bisher noch nicht fest.