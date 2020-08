Bei einem Brand in einer Mietwohnung wurden drei Anwohner verletzt (Symbolbild).

Gera. Die Feuerwehr Gera musste einen Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus löschen. Drei Mieter wurden verletzt.

Feuerwehreinsatz in Gera: Drei Verletzte bei schwerem Brand

Bei einem Brand in einem Mehrgenerationenhaus in der Langengrobsdorfer Straße wurden am Dienstagmorgen drei Bewohner verletzt. Laut Polizeiangaben rückten die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei aufgrund der Meldung eines Anwohners aus.

Als Brandursache konnte ein Korb gefunden werden, der auf einem angeschalteten Herd Feuer fing und in kürzester Zeit die gesamte Wohnung einer 91-Jährigen in Brand setzte.

Neben der Seniorin befanden sich zum Unfallzeitpunkt noch zwei weitere Mieter im Alter von 60 und 31 Jahren im Wohnhaus. Alle drei Mieter wurden bei dem Wohnungsbrand verletzt und kamen auf Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Wohnung der 91-jährigen Mieterin ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.

