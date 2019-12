Seit Montagvormittag, 11.15 Uhr, brennt es in einem Entsorgungsunternehmen in der Industriestraße in Deuna im Eichsfeld. Sämtliche Feuerwehren aus der Umgebung kamen zum Einsatz.

Deuna. Im Werk der B+T Deuna auf dem Gelände des Eichsfelder Zementwerkes brennt es in einer Lagerhalle. 116 Einsatzkräfte vor Ort. Einsatzende nicht absehbar.

Großbrand in Deuna: 13 Feuerwehren löschen noch bis in die Nacht

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großbrand in Deuna: 13 Feuerwehren löschen noch bis in die Nacht

Die Rauchschwaden waren weit über das Gelände des Zementwerkes in Deuna zu sehen. In einer Lagerhalle der B+T Deuna GmbH hatte die Brandmeldeanlage am Montagvormittag um 11 Uhr ausgelöst. Und dass es sich dabei um keinen Fehlalarm handelte, wurde für die alarmierten Feuerwehren schnell klar.

In einer Lagerhalle der Firma, die Sekundärbrennstoffe aufbereitet, also Müll sortiert und ihn für den Brennofen des Zementwerks aufbereitet, brannte es. Und dieses Mal war es so schlimm, dass ganze 13 Feuerwehren aus der Umgebung alarmiert wurden. 13 Feuerwehren im Einsatz Mit vor Ort waren die Wehren aus Berlingerode, Bodenrode-Westhausen, Deuna, Gerterode, Hausen, Kleinbartloff, Leinefelde, Niederoschel, Rüdigershagen, Siemerode, Teistungen, Vollenborn und Worbis. Außerdem war der Sanitäts- und Betreuungszug mit vier Fahrzeugen vor Ort. Diese Kameraden kümmerten sich um die Versorgung der Einsatzkräfte, die von allen Seiten versuchten, das Feuer zu löschen. Aus der Rettungsleitstelle hieß es, das die Kameraden neben dem Löschen damit beschäftigt waren, den Müllberg abzutragen, um an den Brandherd zu gelangen. Die Qualmbildung erschwerte dabei die Arbeit. Gegen 17 Uhr waren deshalb 92 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie 24 des Rettungsdienstes vor Ort. Verletzt wurde bis dato niemand. Einsatzleiter: „Ende ist nicht absehbar“ Der stellvertretende Kreisbrandinspektor Thomas Müller sagte, dass ein Einsatzende nicht absehbar sei. Er schätzte aus Erfahrung ein, dass die Kameraden und Rettungsdienstler noch bis weit in die Nacht mit der Brandbekämpfung zu tun haben werden. „Sicher bis nach Mitternacht.“ Auch bisher ist kein Ende des Einsatzes absehbar. Ob noch andere Feuerwehren nachalarmiert werden müssen, war bis gegen 17Uhr auch nicht klar. Denn es könne sein, so Thomas Müller, dass die Kameraden vor Ort auch bald abgelöst werden müssen. Fenster und Türen sollen Anwohner schließen Ein Messwagen der Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Luftbelastung in der Umgebung zu untersuchen. Laut Thomas Müller haben die Messungen aber keine bedenklichen Werte ergeben. Trotzdem wurden von Seiten der Polizei Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Dabei gehe es ja auch um Geruchsbelästigung, so Thomas Müller. Laut Polizeibericht beläuft sich die Höhe des Schadens nach ersten Informationen auf mehrere zehntausend Euro. Zur genauen Brandursache wird ermittelt.