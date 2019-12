Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gefährliche Windböen: Autobahn für Lkw gesperrt – Bauzäune auf Bundesstraße

Die Autobahn A71 zwischen Sangerhausen und Schweinfurt wurde am Sonntagnachmittag wegen starker Windböen zwischen den Abfahrten Ilmenau-West und Gräfenroda für Lkw, Wohnmobile und Pkw mit Anhängern gesperrt. Fahrzeuge mit hohen Aufbauten sollten stattdessen in Richtung Schweinfurt die Umleitung U 98 nutzen. In Richtung Erfurt stehen die Umleitungen U 13 und U 99 zur Verfügung.

Auch andernorts führte der Wind am Sonntag zu Verkehrsbehinderungen. Auf die Bundesstraße B 90 stürzten zwischen Klettigshammer und Neumühle mehrere Bäume. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Ebenfalls auf der B 90 zwischen Wurzbach und dem Abzweig Heberndorf liegen Bauzäune auf der Fahrbahn.

