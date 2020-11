Getötete Seniorin in Geraberg schrie um Hilfe - Tatverdächtiger legt Geständnis ab

Eine 86-jährige Frau wurde in den frühen Abendstunden des 19. 11. tot in ihrem Garten in Geraberg (Ilm-Kreis) aufgefunden.

Ein 58-Jähriger stellte sich Dienstag der Polizei in Ilmenau. Er hinterließ laut Staatsanwaltschaft eindeutige Spuren am Tatort.

Das Tötungsverbrechen in einer Gartenanlage in Geraberg scheint aufgeklärt. Wie die Staatsanwaltschaft Mittwochmorgen mitteilt, ist ein 58-jähriger Bekannter der Geschädigten aus der Nachbarschaft der Gartenanlage dringend tatverdächtig. Er soll am Donnerstag der Vorwoche gegen Mittag die 86-Jährige getroffen haben.