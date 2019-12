Erfurt. Die Polizei in Thüringen hat es seit dem Wochenende mit Diebstählen von gleich fünf Mazda CX5 zu tun.

Gleich fünf Mazda CX5 am Wochenende in Thüringen verschwunden

Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurden vier der Mazdas am Wochenende in Erfurt gestohlen. Die noch unbekannten Diebe hatten es ausschließlich auf das SUV-Modell CX5 abgesehen.

Alle Fahrzeuge parkten demnach im Süden von Erfurt. Laut Polizei hätten alle Fahrzeuge einen Wert von 10.000 bis 20.000 Euro gehabt.

Schließlich wurde noch aus dem Landkreis Sömmerda ein gestohlener Mazda selben Typs der Polizei gemeldet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.