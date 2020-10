Die Handbremse war nicht richtig angezogen, so dass das Auto wegrollte.

Ein Mann stellte seinen Skoda am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Friedenstraße in Roßleben ab. Dabei hatte er offenbar die Handbremse des Autos nicht richtig angezogen. Der Skoda rollte los und stieß mit einem abgestellten Citroen zusammen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 2000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: