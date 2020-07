Bei einem Ausflug in den Wald, fanden Kindergartenkinder eine Tasche voll Drogen. (Symbolbild)

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kindergartenkinder finden seltsame Tasche im Wald - Kripo nimmt sofort Ermittlungen auf

Für Kinder ist ein Wald ein großer Abenteuerspielplatz. Tiere, Steine, Pflanzen und Stöcke erwecken das Interesse und die Fantasie der Kleinen. Wenn man dann auch noch eine Tasche findet und die Polizei vor Ort kommt, ist das Abenteuer perfekt.

So erging es, wie die Polizei berichtet, gestern Vormittag einer Kindergartengruppe in einem Waldstück bei Gebesee. Auf einem Spaziergang entdeckten sie in einem Gebüsch eine stark verwitterte Tasche.

In dieser befanden sich mehrere Tüten mit getrockneten Pflanzenteilen. Die kleinen Spürnasen hatten drei Kilogramm Marihuana entdeckt. Die Polizei kam vor Ort und stellte den ungewöhnlichen Fund sicher. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus der Region