Sonneberg-Blechhammer. Ein 39-Jähriger riskierte am Montag Kopf und Kragen, als er eine bereits geschlossene Bahnschranke ignoriert hatte. Der Lokführer verhinderte ein Unglück.

Mann ignoriert geschlossene Bahnschranke – Vollbremsung verhindert Unglück

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann in Sonneberg-Blechhammer von einer Streifenwagen-Besatzung beobachtet, wie er trotz geschlossener Schranke die Bahngleise überquert hatte. In diesem Moment näherte sich die Südthüringen-Bahn; und nur weil dessen Mann am Steuer eine Vollbremsung einleitete, verhinderte dieser eine Kollision mit dem 39-Jährigen.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs aufgenommen.