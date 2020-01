Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann landet mit Auto im Flussbett der Oelze

Wie die Polizei mitteilte, war ein 38-Jähriger am Samstag gegen 9.45 Uhr auf der Harztalstraße (aus Richtung Katzhütte) in Richtung Altenfeld unterwegs, als er etwa 2,3 Kilometer vor dem Ortseingang Altenfeld mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Auto stürzte an einer Böschung etwa zwei Meter hinunter in die Oelze. Der Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten ihn in das Krankenhaus. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

