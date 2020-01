Alles in allem kann spricht die Polizei aber von einer ruhigen Veranstaltung.

Mehrere Einsätze der Polizei beim Weltcup in Oberhof

Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof, der laut Polizei größten Sportveranstaltung in Thüringen, gab es mehrere Vorfälle, bei denen die Beamten eingreifen mussten. Es gab dabei sechs Strafanzeigen und zwei Ordnungswidrigkeiten. Alles in allem kann spricht die Polizei aber von einer ruhigen Veranstaltung.

Am frühen Samstagnachmittag missachtete zunächst ein 22-jähriger PKW-Fahrer die Vollsperrung der Tambacher Straße. Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten den unter Drogen stehenden Mann wenig später stoppen. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Audi nicht zugelassen war. Mehrere Anzeigen waren die Folge.

Betrunkener schlägt gegen Polizei-Auto

Ein Betrunkener schlug gegen einen Streifenwagen und beschädigte diesen leicht. Zwei weitere Straftaten ereigneten sich am Samstag im Besucherzelt. Zwei Männer gerieten aneinander. Einer der beiden schlug den anderen. Dieser wehrte sich, indem er seinem Kontrahenten mit einer Glocke gegen den Kopf schlug und ihm eine Schnittverletzung zufügte.

Die Polizei nahm außerdem zwei Diebstahlsanzeigen von Werbemitteln im Veranstaltungsraum auf, bei denen ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro entstand.

Auto angelassen und gegangen

Am Rande des Biathlonweltcups stellten die Einsatzkräfte zwei nicht verschlossene Fahrzeuge fest. Bei einem stand ein Fenster offen und bei dem Zweiten lief gar der Motor. Die Halter wurden gefunden und kümmerten sich. Drei Verkehrsunfälle mit Blechschäden nahmen schließlich die Einsatzkräfte an den Wettkampftagen auf.

61.000 Besucher bei Biathlon-Weltcup in Oberhof

Beim Weltcup, zu dem laut Suhler Polizei von Donnerstag bis Sonntag insgesamt ca. 61.000 Besucher anreisten, lief der An- und Abreiseverkehr ohne Störungen. Das galt auch für den Samstag, bei den mit 23.000 Gästen das Stadion ausverkauft war. Grund sei auch ein neues Verkehrskonzept gewesen, das Staus vermeiden konnte.

