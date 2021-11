Eine Corona-Demo in Hildburghausen wurde am von der Polizei aufgelöst.

Mehrere Festnahmen bei Corona-Demonstration in Hildburghausen

Hildburghausen. Eine Corona-Demonstration in Hildburghausen endete mit mehreren Festnahmen durch die Polizei nach Rangeleien mit den Demonstranten, welche Widerstand leisteten.

In Hildburghausen hat die Polizei am Donnerstagabend erneut einen unangemeldeten Corona-Protest aufgelöst. Auf dem Marktplatz hatten sich nach Polizeiangaben bis zu 70 Menschen versammelt. In Thüringen sind derzeit aber nur Kundgebungen mit bis zu 35 Teilnehmern erlaubt.

"Es wurde praktisch gegen alle rechtlichen Regeln verstoßen"

Es wurden keine Masken getragen und keine Mindestabstände eingehalten, sagte Polizei-Einsatzleiter Frank Haspel der Deutschen Presse-Agentur. "Es wurde praktisch gegen alle rechtlichen Regeln verstoßen." Als sich die Demonstranten zu einem Aufzug durch die Innenstadt formierten, löste die Polizei auch mithilfe von Pfefferspray die Kundgebung nach 20 Minuten auf. Dabei sei es zu Rangeleien zwischen Teilnehmern und Polizisten gekommen. Mehrere Strafanzeigen sowie Personalien wurden aufgenommen. Hampel sprach von einem "unfriedlichen Verlauf".

Corona-Demo in Hildburghausen aufgelöst Erst am Montag hatte die Polizei in der Südthüringer Stadt eine nicht angemeldete Corona-Demo mit rund 60 Teilnehmern aufgelöst. Foto: News5 / Ittig

Ein Augenzeuge beschrieb die Stimmung als aggressiv. Es ertönten Rufe wie "Frieden, Freiheit, keine Diktatur" und "Wir gehen spazieren". Erst am Montag hatte die Polizei in der Südthüringer Stadt eine nicht angemeldete Corona-Demo mit rund 60 Teilnehmern aufgelöst. Der Bürgermeister von Hildburghausen, Tilo Kummer, zeigte sich "erschrocken" über den Verlauf der Demonstration. Er haben aufgrund der aktuellen Corona-Lage "kein Verständnis".

Genau vor einem Jahr machte der damalige Corona-Hotspot Hildburghausen bundesweit Schlagzeilen, als trotz eines strengen Lockdowns hunderte Menschen singend durch die Innenstadt gezogen waren. Auch in der jetzigen vierten Corona-Welle weist die Region hohe Infektionszahlen aus. Die Sieben Tage-Inzidenz im Kreis lag am Donnerstag nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 1377,4. Eine höhere Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche wies in Thüringen nur noch der Landkreis Sonneberg (1470,8) aus.