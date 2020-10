Mehrere schwere Unfälle auf Thüringer Autobahnen am Wochenende

Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr kam es auf der A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem schweren Unfall, bei dem sechs Insassen eines Kleinbusses verletzt wurden.

Am Wochenende kam es auf Thüringer Autobahnen gleich zu mehreren schweren Unfällen mit teils schwer verletzten Personen.

So verlor am Sonntagmorgen ein Autofahrer auf der A 38 im Eichsfeld die Kontrolle über seinen Toyota und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Das Auto schleuderte anschließend über zwei Fahrstreifen und überschlug sich.

Trümmerfeld auf Autobahn bei Nordhausen

Ebenfalls auf der A 38 ereignete sich am frühen Samstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Nordhausen-West und Nordhausen. ein Unfall mit zwei beteiligten Autos. Die Fahrerin eines Toyota war auf der rechten Fahrspur unterwegs und dahinter näherte sich auf der linken Spur ein Seat. Vermutlich aufgrund Unaufmerksamkeit kam die Fahrerin des Toyota nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem Seat, berichtet die Polizei. Der Toyota prallte in der Folge in die rechte Schutzplanke.

Durch den Unfall entstand ein größeres Trümmerfeld, weswegen die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden musste. Die Unfallverursacherin und ihr Säugling, der mit an Bord war, wurden vorsorglich ins Krankenhaus Nordhausen gebracht. Es entstand Schaden von insgesamt 20.000 Euro.

Zwei Unfälle auf A 71

Zwischen Erfurt-Mittelhausen und Erfurt-Stotternheim waren am Samstagvormittag drei Fahrzeuge auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen in einen Unfall verwickelt. Ursache war ein Reifenschaden bei einem Renault Kleintransporter. Der linke Vorderreifen platzte und der 36-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über den Kleintransporter, kollidierte mit der Mittelleitplanke und drehte sich, so die Polizei. Der Fahrer eines Mercedes Vito Kleintransporters versuchte noch vergeblich dem Unfallfahrzeug auszuweichen. Es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen sowie der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein drittes Fahrzeug, ein Audi A8, an der linken Fahrzeugtür beschädigt. Der Mercedes-Fahrer war bei dem Unfall leicht verletzt worden.

30.000 Euro Schaden bei Unfall im Tunnel Hochwald

Ebenfalls am Samstag ereignete sich der zweite Unfall auf der A 71.

In Fahrtrichtung Sangerhausen war gegen 07:35 Uhr ein Kleintransporter am Tunnel Hochwald verunglückt, so die Polizei. Ein 68-Jähriger, in Begleitung eines 30-Jährigen, war aus bisher unbekannter Ursache gegen das Tunnelportal geprallt und verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug, das in der Folge umkippte. Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen.

Der Tunnel musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Beräumung voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. Der Tunnel war über Stunden voll gesperrt.

Sechs Schwerverletzte bei Unfall auf A 4

Vermutlich Sekundenschlaf war laut Polizei der Auslöser für einen Unfall am Sonntagabend auf der Autobahn 4 bei Rüdersdorf. Hier kippte ein Kleinbus um. Die Feuerwehr musste mehrere Insassen, die eingeklemmt waren, aus dem Kleinbus befreien. Der Fahrer und die weiteren fünf Insassen im Alter zwischen 31 und 40 Jahren wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Radfahrerin stirbt bei Unfall im Weimarer Land