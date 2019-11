Unbekannte haben aus einem Büro der Agrargenossenschaft in Schmalkalden einen Tresor gestohlen (Symbolfoto).

Schmalkalden. Als ein Mitarbeiter am Montag wieder zur Arbeit kam, staunte er nicht schlecht: Mit einem Gabelstapler war die Bürotür demoliert worden, der komplette Tresor fehlte.

Mit Gabelstapler Bürotür aufgebrochen und Tresor geklaut

Nicht schlecht gestaunt hat Montagmorgen ein Mitarbeiter der Agrargenossenschaft in Schmalkalden, als er zur Arbeit kam und einen Gabelstapler in der Nähe des Bürogebäudes entdeckte. Beim näheren Betrachten sah er, dass Unbekannte am Wochenende mit eben diesem Gabelstapler die Tür zum Büro beschädigt und den kompletten Tresor samt mehreren tausend Euro Bargeld mitgenommen hatten.

Außerdem ließen die Täter einen weißen VW Caddy, der ebenfalls in der Nähe des Büros abgestellt war, mitgehen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Suhl hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 03693/591-0 abgegeben werden.

