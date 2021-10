Ein Paketzusteller fuhr doppelt so schnell durch eine Autobahn-Baustelle wie erlaubt. (Symbolbild)

Paketzusteller rast mit Kleintransporter doppelt so schnell durch Baustelle wie erlaubt

Gera. Ein Paketzusteller hatte es auf der A4 besonders eilig. Die Polizei folgte ihm mit dem Videowagen.

Am Donnerstagvormittag wurde ein besonders rasanter Fahrer durch Autobahnpolizisten ausgebremst, indem die Fahnder das "Bitte folgen"-Schild aktivierten. Zuvor war der Paketzusteller mit seinem Kleintransporter durch eine Baustelle auf der A 4 bei Gera in Richtung Dresden gefahren.

Satte 160 km/h ermittelten die Polizisten mit dem Videosystem, als sie sich an den Kleintransporter hefteten. Erlaubt waren in der Baustelle 80 km/h. Dem 30-Jährigen droht nun eine Geldbuße in Höhe von 600 EUR und drei Monate Fahrverbot.

Fahranfänger muss Führerschein wohl wieder abgeben

Den im Juli dieses Jahres frisch erworbenen Führerschein, muss ein 21-Jähriger Fahrer wohl bald wieder abgeben, weil er in seiner Probezeit einen erheblichen Geschwindigkeitsverstoß begangen hat. Autobahnpolizisten hatten am Donnerstagvormittag auf der A 9 in Richtung Berlin die Verfolgung des Pkw Peugeot aufgenommen. Dessen junger Fahrer war mit 170 km/h bei erlaubten 120 unterwegs.