Beim Anblick der Polizei nahmen die Demonstranten in alle Richtungen Reißaus.

Polizei ermittelt nach Demo in der Innenstadt

Weimar. Bis zu 50-köpfige Gruppe unterwegs. Acht Teilnehmer identifiziert

Mit lauten antikapitalischen Rufen zog eine Gruppe vornehmlich junger Demonstranten am Mittwochabend durch die Innenstadt. Kurz nach 20.30 Uhr stoppten sie laut Polizei zu einer spontanen Versammlung auf dem Theaterplatz.

Die etwa 40 bis 50 Personen waren dunkel gekleidet und bewegten sich in Richtung Schillerstraße weiter. Während des Aufzuges trugen sie ein etwa 10 Meter mal einen Meter großes Transparent. Einzelne Teilnehmer warfen mehrere Mülltonnen um.

Als die Teilnehmer Polizeibeamte sahen, entfernte sich ein Großteil in verschiedene Richtungen. Acht Personen konnten vor Ort angehalten und einer Identitätsfeststellung unterzogen werden, teilte die Polizei mit. Ein 26-Jähriger leistet gegenüber einem Beamten Widerstand, ohne diesen zu verletzen.

In der Nähe der Versammlung mehrere Flyer gefunden, die Kontext der Versammlung wiedergaben. In den eingeleiteten Ermittlungsverfahren will die Polizei unter anderem die Hintergründe aufklären.

Zeugen der Vorfälle wurden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Weimar unter Telefon 03643 8820 oder per Email unter KPS.Weimar@polizei.thueringen.de zu melden. Sollten Zeugen Bild- oder Videomaterial gefertigt haben, bat die Kriminalpolizei Weimar, das Material zur Verfügung zu stellen. piw/red