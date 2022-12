Polizei sucht im Weimarer Land nach Tankstellenbetrüger

Apolda. Ein Autofahrer hat in Apolda getankt, aber nicht gezahlt und ist womöglich Richtung Weimar geflüchtet. Doch nicht nur das - auch das Kennzeichen an seinem Auto war gestohlen.

Am Samstag gegen 19.45 Uhr ist ein blauer Opel Astra an der Tankstelle in der Gramonter Straße in Apolda vollgetankt worden, ohne dass der Fahrer anschließend bezahlte. Das am Auto angebrachte Kennzeichen war ebenfalls gestohlen worden. Der eigentliche Besitzer staunte nicht schlecht, als die Polizei bei ihm vor der Tür stand. Den Diebstahl seines Kennzeichens hatte er bis dato noch nicht bemerkt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht den Hinweisen nach. Vermutlich ist der Opel-Fahrer in Richtung Weimar geflohen. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter der Telefonnummer 03644/5410 melden.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen:

