Der nun gefasste Mann war in Apolda einem Polizeibeamten offenbar absichtlich über die Beine gefahren.

Polizist mit Auto überrollt: Flüchtiger Täter festgenommen

Der 39-jährige Mann, der am Donnerstagabend in Apolda einem Polizeibeamten während einer Kontrolle rückwärts über die Beine gefahren ist, konnte Am Samstagnachmittag kurz nach 16 Uhr festgenommen werden.

Einer Streifenwagenbesatzung des Inspektionsdienstes Jena war er in Closewitz aufgefallen, als er offenbar auf dem Weg in Richtung seiner Wohnung in Jena unterwegs war. Er war aufgrund der Hitze stark dehydriert. Die Kriminalpolizei Weimar hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Morgen soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mann überfährt wohl absichtlich Polizisten - Beamter schwer verletzt

Polizeibeamten bei Kontrolle mit Auto überrollt

Der jetzt gefasste mutmaßliche Täter hatte Donnerstagnacht bei einer Polizeikontrolle mit seinem roten VW zweimal beim Rückwärtsfahren gezielt auf einen Polizisten zugesteuert. Dabei war er dem Beamten über die Beine gefahren. Der Polizist musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Pkw-Fahrer konnte zunächst flüchten. Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach ihm, auch ein Hubschrauber war über Apolda und Umgebung im Einsatz.

Die Polizei geht bei der Tat von einen Vorsatz aus, sagte eine Sprecherin dieser Redaktion. Nach unseren Informationen war der Tatverdächtige zur Fahndung ausgeschrieben und der Polizei wegen anderer Straftaten bereits bekannt.

