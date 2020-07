Molbitz. Im Altenburger Land machen sich Anwohner Sorgen um ein Pony, welches am Straßenrand angebunden wurde. Der Besitzer muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Pony ohne Wasser am Straßenrand angebunden

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pony ohne Wasser am Straßenrand angebunden

Durch besorgte Bürger wurde die Polizei am Samstagabend informiert, dass sich im Altenburger Land an der Straße zwischen Molbitz und Fichtenhainichen seit Stunden ein Pony befinde, welches ohne Wasser und sehr kurzgeleint am Straßenrand steht.

Als die Beamten der Sache nachgingen, konnten sie das Pony nicht mehr finden. Jedoch konnten sie den Besitzer des Tieres ausfindig machen. Nach einer Prüfung aller Umstände, müsse der Ponybesitzer laut Polizei nun mit einer Anzeige rechnen.

Ebenso wurde die zuständige Behörde informiert, zur Gewährleistung des Wohlergehens des Tieres.