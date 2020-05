Der Radfahrer wurde so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstarb. (Symbolbild)

Hilkerode. Beim Zusammenstoß mit einem Lkw wurde am Himmelfahrtstag ein Radfahrer tödlich verletzt. Noch ist unklar, wie es genau zu dem Unfall kam.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer bei Unfall mit Lkw tödlich verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw ist am späten Donnerstagnachmittag auf der Straße zwischen Ruhmspringe und Hilkerode im Landkreis Göttingen an der Grenze zum Eichsfeld ein Radfahrer so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstarb.

Wie die Polizei am Freitag informierte, stehe noch nicht fest, wie es zu dem Unfall kam. Auch sei das Unfallopfer bislang noch nicht zweifelsfrei identifiziert worden, da der Mann weder Ausweispapiere noch andere persönliche Dokumente dabei hatte. Der 51 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Thüringen blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen würden andauern.