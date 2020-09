Rentnerin verliert durch Enkeltrick fünfstellige Summe

In Altenburg haben Betrüger eine Rentnerin um eine fünfstellige Summe betrogen. (Symbolbild)

Altenburg. In Altenburg waren Betrüger erneut mit dem sogenannten Enkeltrick erfolgreich. Eine Rentnerin verlor eine fünfstellige Summe.

In Altenburg kam es erneut zu einem Enkeltrickbetrug. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe eine 76-jährige Frau in der Hoffnung, ihrem Enkel helfen zu können, einer männlichen Person, eine fünfstellige Summe Bargeld übergeben.

Als sie sich am Tag darauf telefonisch bei ihrem Enkel nach dem Wohlbefinden erkundigten wollte, flog auf, dass sie gutgläubig auf einen Betrüger hereingefallen war.

Die Polizei warnt daher erneut vor dieser Betrugsmasche und das man auf keinen Fall Bargeld fremden Personen geben soll, um Familienangehörigen zu helfen.