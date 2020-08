Nordhausen. Ein Vierbeiner wurde bei einem Unfall in der Blumenstraße in Nordhausen schwer verletzt.

Schäferhund bei Unfall in Nordhausen mehrere Meter mitgeschliffen

Ein Schäferhund ist bei einem Unfall in Nordhausens Blumenstraße am Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr hier eine 36-jährige Ford-Fahrerin in einem verkehrsberuhigten Bereich, als der Hund durch das geöffnete Tor eines angrenzenden Grundstückes unvermittelt auf die Fahrbahn rannte. Er wurde vom Auto erfasst. Die Fahrerin bemerkte den Zusammenstoß mit dem Tier nicht und schliff dieses mehrere Meter mit. Der Schäferhund erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen.