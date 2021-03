Schäferhund von Unbekanntem beschossen und verletzt

Ein belgischer Schäferhund ist in Brotterode (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) vermutlich mit einem Luftgewehr beschossen und verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag im Bereich der Köhlerwiese.

Das Tier musste tierärztlich versorgt werden. Laut Aussage des Besitzers habe der Hund aber glücklicherweise keine schwerwiegenden Verletzungen davon. Noch gebe es auch keine Hinweise zum Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meiningen unter der Telefonnummer 03693/ 591-0 zu melden.

Mehr Blaulichtmeldungen