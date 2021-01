Spezialisten ermitteln zu Sprengstoffanschlag in Eisenach

Polizisten bei der Spurensicherung vor der Szenekneipe "Bull's eye" in Eisenach. Hier hat es am frühen Montagmorgen eine Explosion gegeben. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Straftat aus.

Eisenach. Die weiteren Ermittlungen zum Angriff auf die Szenekneipe „Bulls Eye“ in Eisenach übernimmt das Landeskriminalamt. Seit November inhaftierte mutmaßliche Linksextremistin sitzt weiter in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen zu einem Angriff auf die rechtsextreme Szenekneipe „Bulls Eye“ in Eisenach werden vom Landeskriminalamt geführt. Eine Sprecherin bestätigte auf Anfrage, dass die Spezialisten das Verfahren von der Kriminalpolizei Gotha übernehmen.

Am frühen Montagmorgen hatten Unbekannte offenbar einen Sprengsatz in ein Fenster geworfen. Es kam zu einer Detonation. Menschen wurden nicht verletzt. Um was für eine Art Sprengstoff es sich handelte, dazu könne unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen, die in alle Richtungen geführt würden, noch nichts gesagt werden. Das LKA hält sich bedeckt.

Politisches Motiv gilt als wahrscheinlich

Die Ermittler gehen aber weiter von einem politischen Hintergrund für den neuerlichen Angriff auf die Gaststätte aus. Als Indiz dafür wird unter anderem ein an der Hauswand angebrachter Schriftzug – „Fight Nazis Everyday“ sowie ein Weiblichkeitszeichen – gewertet.

Großeinsatz nach Explosion in Eisenach Großeinsatz nach Explosion in Eisenach In der von Rechtsextremen gern besuchten Szenekneipe "Bull's Eye" in der Mühlhäuser Straße in Eisenach hat es am Montagmorgen gegen 4.45 Uhr eine Explosion gegeben. Anwohner berichteten, sie seien in der Nacht von einem lauten Knall geweckt worden. Foto: Norman Meissner

Großeinsatz nach Explosion in Eisenach Die Druckwelle zerstörte ein Fenster der Gaststätte stark, Scherben verteilten sich bis auf die Straße. Ein Auto, was vor dem Haus parkte, wurde ebenfalls beschädigt. Splitter und Fensterteile flogen bis auf die Nachbargrundstücke gegenüber. Foto: Norman Meissner

Großeinsatz nach Explosion in Eisenach Die Polizei brachte nicht nur die Anwohner dieses, sondern auch eines Nachbarhauses in Sicherheit und forderte Sprengstoffspezialisten an, offenbar um eine neben dem Auto liegende weitere schwarze Plastiktüte zu entschärfen. Ob sich darin tatsächlich noch explosionsfähiges Material befand, hat die Polizei bislang nicht bestätigt. Foto: Norman Meissner

Großeinsatz nach Explosion in Eisenach Ein ferngesteuertes Fahrzeug vom Kampfmittelräumdienst wurde eingesetzt, um weitere Materialien zu bergen. Auch am späteren Vormittag roch es streng nach Buttersäure im Umfeld des Tatortes. Foto: Norman Meissner



Großeinsatz nach Explosion in Eisenach Die Mühlhäuser Straße blieb wegen des Polizeieinsatzes zwischen Friedhof und Thälmannstraße über Stunden gesperrt. Man gehe von einer politisch motivierten Straftat aus, hieß es von einer Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gotha. Das Thüringer Landeskriminalamt wurde eingebunden. Foto: Norman Meissner

Großeinsatz nach Explosion in Eisenach Mit roter Farbe wurde in der gleichen Nacht an die Außenfassade der Gaststätte der Schriftzug „Fight Nazis Everyday“ und das Venussymbol als Weiblich-Zeichen gesprüht. Foto: Norman Meissner

Großeinsatz nach Explosion in Eisenach Geprüft wird deshalb, ob die neue Tat am Montag mit der Leipziger Rechtsextremistin Lina E. in Zusammenhang stehen könnte. Foto: Norman Meissner

Großeinsatz nach Explosion in Eisenach Im vergangenen Jahr ließ die Bundesanwaltschaft diese am 5. November wegen diverser Delikte festnehmen. Vorgeworfen wurde ihr unter anderem, auch den Überfall auf das „Bull's Eye“ vom 19. Oktober 2019 geplant und verübt zu haben. Foto: Norman Meissner



Großeinsatz nach Explosion in Eisenach Damals sollen sie und weitere Täter der linken Szene in die Räume eingedrungen und Besucher mit Schlagstöcken, Reizgas und Fäusten angegriffen und zum Teil erheblich verletzt zu haben. Wochen später wurde der Inhaber, der Kontakte zur rechten Eisenacher Szene hat, erneut angegriffen und verletzt. Foto: Norman Meissner

Zusammenhang mit früheren Straftaten unklar

In der Vergangenheit kam es rund um die Gaststätte und ihr Umfeld zu teilweise schweren Straftaten. Im November hatten Beamte des LKA Sachsen Lina E. in Leipzig festgenommen. Sie soll, so der Vorwurf, als Mitglied einer linksextremen kriminellen Vereinigung wesentlich für zwei Attacken auf das „Bulls Eye“ verantwortlich sein – sowohl im Oktober 2019, als mehrere Personen in die Räume der Kneipe eindrangen und zehn bis 15 Menschen überfielen als auch im Dezember 2019, als E. das Kommando für einen Übergriff auf den Inhaber der Gaststätte geführt haben soll. Ob zwischen ihr und den Tätern vom Montag ein Zusammenhang besteht, das ist noch unklar.

Ermittlungen gegen Lina E. laufen weiter

Die Ermittlungen zu den früheren Straftaten hat der Generalbundesanwalt übernommen. Auf Anfrage bestätigte ein Behördensprecher, dass E. weiter in U-Haft sitzt. Die Ermittlungen gegen sie, u.a. wegen der Mitgliedschaft in einer linksextremen kriminellen Vereinigung, gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und besonders schwerem Landfriedensbruch, dauern an. Wann die Untersuchungen abgeschlossen sein könnten, ist derzeit unklar. Danach könne, so der Sprecher, entschieden werden, ob und wegen welcher Vorwürfe Anklage erhoben wird.

Nach der Festnahme der mutmaßlichen Linksextremistin tauchten in Thüringen an mehreren Orten, u.a. in Weimar, Schriftzüge auf, die sich solidarisch mit der Tatverdächtigen erklären.

Politik verurteilt Gewalttat

Die Tat vom Montag wurde von dem CDU-Landtagsabgeordneten Raymond Walk als neue „Eskalationsstufe“ verurteilt. Katja Wolf (Linke), Oberbürgermeisterin in Eisenach, erklärte überdies, dass Gewalt nie Mittel sein dürfe – egal welcher Auseinandersetzung.

