Täter leert Milchtankstelle in Pfiffelbach – vor der Kamera

Die Milchtankstelle in Pfiffelbach ist am Donnerstagabend schwer beschädigt worden. Ein Mann brach den Selbstbedienungsautomaten im Zeitraum zwischen 20 und 21 Uhr auf und plünderte das Münz- sowie das Notenfach. Etwa 200 Euro betrage der Beuteschaden, am Gerät seien 2500 Euro Sachschaden entstanden. Das Schicksal war auf der Seite der Gerechtigkeit, denn eine aktive Überwachungskamera zeichnete das kriminelle Treiben auf. „Der Täter ist identifiziert und wird zur Rechenschaft gezogen“, kommentierte am Freitag Lars Fliege von der Agrargesellschaft Pfiffelbach, zu der die Frischmilchstation im Nebeneingang einer EC-Tankstelle gehört.