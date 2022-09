Am Wochenende ist es in Thüringen zu vielen schweren Motorradunfällen gekommen.

Viele Motorradunfälle am Wochenende in Thüringen – 23-Jähriger stirbt

Dittersdorf. Sonniges Spätsommerwetter hat am Wochenende viele Motorradfahrer auf die Thüringer Straßen gelockt. Immer wieder gab es dabei schwere Unfälle.

Ein Motorradfahrer ist nahe Dittersdorf im Saale-Orla-Kreis mit einem Baum kollidiert und dabei ums Leben gekommen. Der 23-Jährige kam am Samstag aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei Saale-Orla mitteilte. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Auch andernorts gab es in Thüringen schwere Motorradunfälle, geht aus Angaben der Polizeidienststellen von Sonntag hervor.

Samstagabend kam es innerhalb von zwei Stunden im Landkreis Greiz zu zwei schweren Verkehrsunfällen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 17.15 Uhr ein Motorradfahrer auf der die Bundesstraße 94 von Neuärgerniß aus in Richtung Zeulenroda.

In einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Sowohl der Motorradfahrer als auch der Autofahrer kamen ins Krankenhaus. Die Straße war für zwei Stunden gesperrt.

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Am Samstagnachmittag (03.09.2022) ist es bei Neuärgerniß im Landkreis Greiz zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Foto: Breidert / News5

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Ein Motorradfahrer war nach Angaben der Polizei in Richtung Zeulenroda in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto kollidiert. Foto: Breidert / News5

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Der Motorradfahrer wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt, der Fahrer des Autos erlitt leichte Verletzungen. Foto: Breidert / News5

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Der Biker kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Foto: Breidert / News5

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Die Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit als Ursache. Foto: Breidert / News5

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagnachmittag (03.09.2022) gegen 17.15 Uhr bei Neuärgerniß im Landkreis Greiz gekommen. Ein Motorradfahrer war vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Foto: Breidert/News5

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagnachmittag (03.09.2022) gegen 17.15 Uhr bei Neuärgerniß im Landkreis Greiz gekommen. Ein Motorradfahrer war vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Foto: Breidert/News5

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagnachmittag (03.09.2022) gegen 17.15 Uhr bei Neuärgerniß im Landkreis Greiz gekommen. Ein Motorradfahrer war vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Foto: Breidert/News5

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagnachmittag (03.09.2022) gegen 17.15 Uhr bei Neuärgerniß im Landkreis Greiz gekommen. Ein Motorradfahrer war vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Foto: Breidert/News5

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagnachmittag (03.09.2022) gegen 17.15 Uhr bei Neuärgerniß im Landkreis Greiz gekommen. Ein Motorradfahrer war vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Foto: Breidert/News5

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagnachmittag (03.09.2022) gegen 17.15 Uhr bei Neuärgerniß im Landkreis Greiz gekommen. Ein Motorradfahrer war vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Foto: Breidert/News5

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagnachmittag (03.09.2022) gegen 17.15 Uhr bei Neuärgerniß im Landkreis Greiz gekommen. Ein Motorradfahrer war vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Foto: Breidert/News5

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagnachmittag (03.09.2022) gegen 17.15 Uhr bei Neuärgerniß im Landkreis Greiz gekommen. Ein Motorradfahrer war vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Foto: Breidert/News5

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – Rettungshubschrauber im Einsatz Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagnachmittag (03.09.2022) gegen 17.15 Uhr bei Neuärgerniß im Landkreis Greiz gekommen. Ein Motorradfahrer war vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Foto: Breidert/News5



Gegen 19.15 Uhr ereignete sich erneut ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Autofahrer war auf der Landstraße 1082 zwischen Linda b. Weida und Rückersdorf unterwegs. Ein nahender Motorradfahrer bemerkte den langsamer vorausfahrenden Pkw zu spät und konnte trotz Gefahrenbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls am Samstag kollidierte ein Transporter im Eichsfeldkreis bei Breitenworbis beim Abbiegen in Richtung A38 mit einem Motorrad. Der 62 Jahre alte Fahrer des Motorrades wurde schwer verletzt. Er musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei Insassen des Transporters wurden leicht verletzt. In der Folge ereignete sich noch ein Auffahrunfall mit Blechschaden an zwei Autos.

Zwei Männer sind bei einem Unfall auf der B247 bei Mühlhausen schwer verletzt worden. Nach Informationen von MDR Thüringen hatte ein 70-Jähriger, der mit einem Auto mit Anhänger von Mühlhausen in Richtung Höngeda unterwegs war, in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Er kollidierte mit einem entgegenkommenden 67-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer kam mit ebenfalls schweren Verletzungen in die Klinik. Die Strecke war gesperrt.

Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer verunglückte am Samstag zwischen Bucha und Coppanz im Saale-Holzland-Kreis. Nach Polizeiangaben verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad. Er geriet von der Straße und prallte gegen einen Baum. Der Mann musste laut Polizei mit einer Verletzung am Becken in die Zentrale Notaufnahme nach Jena gebracht werden.

Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt wurde einem 49 Jahre altem Motorradfahrer ein Reh zum Verhängnis, das die Bundesstraße 85 bei Fischersdorf passierte. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich Schürfwunden und einen gebrochenen Zeh zu. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.