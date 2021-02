Weimarer gesteht Übergriff auf 13-Jährige

Der Tatverdächtige für den Übergriff auf ein 13-jährigen Mädchens am 15. Februar 2021 in der Ilmtalbahn ist geständig. Die Kripo Weimar habe diesen Ermittlungserfolg mit Akribie, Sorgfalt und Genauigkeit erarbeitet, hieß es am Abend in einer Mitteilung der Landespolizei.

Der 32-Jährige aus Weimar sei durch Zeugenaussagen immer stärker in den Fokus der Ermittler gerückt. Verdachtsmomente verdichten sich immer mehr, so dass der Mann, der unter anderem bereits durch Eigentums- und Betäubungsmitteldelikte bekannt war, als dringend tatverdächtig galt.

Am Freitag sei der Weimarer mit den Vorwürfen konfrontiert worden. Dabei sei er geständig gewesen und habe die ihm zur Last gelegten Vorwürfe zugegeben.

Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er wartet nun auf seine Haftvorführung, bei der ein Richter über den weiteren Werdegang entscheiden wird.