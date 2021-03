Erfurt E-Mails mit Link zur Sendungsnachverfolgung nicht vom Zoll. Empfänger sollen sich an Zollamt oder Zentrale Zoll-Auskunftsstelle wenden.

Zollamt in Erfurt warnt vor Betrügern

Vermehrte Nachfragen zu angeblichen E-Mails vom Zoll mit einem Link zur Sendungsnachverfolgung, lassen beim Hauptzollamt Erfurt aufhorchen. Es warnt vor möglichen Betrügern.

Im Bezirk des Hauptzollamts Erfurt (Thüringen und Südwestsachsen) gingen bei einigen Zollämtern in den letzten Tagen wiederholt Nachfragen von Bürgern, die über den Erhalt einer E-Mail vom Zoll mit einem Link zur Sendungsnachverfolgung berichteten, ein.

In diesen E-Mails werden die Empfänger aufgefordert, den darin angegebenen Link zu nutzen. Außerdem erhielten einige Bürgerinnen und Bürger angebliche Steuerbescheide mit Zahlungsaufforderungen vom Zoll, die mittels SMS oder Messaging-Programme zugesandt wurden.

Ein Sprecher des Hauptzollamts Erfurt warnt vor derartigen Benachrichtigungen, die nicht vom Zoll sind. Benachrichtigungen zur Abholung einer Postsendung werden nicht vom Zoll, sondern ausschließlich vom Paketdienstleister (in der Regel die Deutsche Post AG) per Post verschickt.

Der Zoll selbst versendet auch keine E-Mails mit einem Link zur Sendungsnachverfolgung. Steuerbescheide mit Zahlungsaufforderungen werden hauptsächlich postalisch und nicht, wie von Bürgern berichtet, über Messaging-Programme oder mittels SMS versandt, so der Sprecher.

Eine Ausnahme bildet hier die Postabfertigung von zu Hause. Hier ist nach Angaben des Hauptzollamtes auch der Versand eines Steuerbescheides per E-Mail möglich, jedoch nur, wenn die Beteiligten dafür zuvor ihre Einverständniserklärung dem Zollamt zugesandt haben.

Sobald man eine solche Abfertigung beantragt hat, erhält man vom zuständigen Zollamt eine entsprechende Benachrichtigung, heißt es.

Sollten Zweifel an der Richtigkeit derartiger Mitteilungen bestehen, sollten sich die Empfänger vor Bezahlung oder Nutzung solcher Links an ihr zuständiges Zollamt oder an die Zentrale Auskunftsstelle des Zolls,

Telefon: 0351/44834-510; E-Mail: info.privat@zoll.de ) wenden.