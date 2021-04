Newsletter zum Superwahljahr in Thüringen direkt ins Postfach

Der Wahl-Newsletter erscheint immer am Dienstag.

Thüringen befindet sich in einem Superwahljahr. Am 26. September soll neben dem Bundestag auch ein neuer Thüringer Landtag gewählt werden. Auf dem Weg dorthin lauern jedoch noch ein paar Hürden. Ob tatsächlich zwei Drittel der Abgeordneten für die Neuwahl stimmen werden, ist alles andere als sicher. Fest steht, dass der Wahlkampf ganz im Zeichen der Corona-Pandemie stehen wird und nicht erst seit der Kandidatur des umstrittenen Ex-Geheimdienstchefs Hans-Georg Maaßen Fahrt aufnimmt.

Damit Sie ständig auf dem Laufenden bleiben, bieten wir ab sofort einen kostenlosen Wahl-Newsletter an. Der erscheint zunächst einmal wöchentlich am Dienstagabend. Ganz bequem erhalten Sie so neben den wichtigsten Texten rund um die Wahl auch eine kurze Analyse des Chefredakteurs. Die jeweils aktuellste Wahl-Umfrage für Deutschland und Thüringen ist ebenso enthalten wie ein übersichtlicher Rechner für die möglichen Koalitionen.

Auf unserer interaktiven historischen Wahl-Karte können sie zudem sehen, wie die Wähler in 11.000 Gemeinden in Deutschland seit der Wiedervereinigung bei Bundestagswahlen abgestimmt haben.

Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit wieder abbestellt werden, sollte er Sie nicht überzeugen.

