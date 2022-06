Regine Süß (links) aus dem Friedrich-Zimmer-Haus in Weimar plant mit Bewohnerin Astrid den Bad-Umbau. Die Aktion „Thüringen hilft“ möchte das Projekt unterstützen.

Aktion „Thüringen hilft“: Baden wie am Balaton in Weimarer Patientenbad

Weimar. Für Astrid und die Mitbewohner im Friedrich-Zimmer-Haus in Weimar soll das Patientenbad in eine Wohlfühloase umgewandelt werden. Und die Aktion „Thüringen hilft“ möchte das unterstützen.

Waschbecken, Badewanne, Toilette, alles eingefasst in nüchterne, weiße Fliesen, eingetaucht in kaltes Neonlicht, ein Fenster gibt es nicht. Das Bad im Friedrich-Zimmer-Haus in Weimar ist groß und funktional. Mehr aber auch nicht.

Vor allem Astrid leidet darunter sehr. Die 47-Jährige lebt krankheitsbedingt schon seit vielen Jahren im Seniorenpflegeheim, schafft allein den Alltag nicht. Doch hier hilft sie den Pflegern und Betreuern, wo sie nur helfen kann, oft und gern in der Küche. Zur Entspannung badet sie sehr gern, doch in dem großen Bad fehlt die Gemütlichkeit.

Mehr Zeit als nötig möchte man zwischen den sanitären Anlagen tatsächlich nicht verbringen. Es gibt keine Ablage, keine frische Luft, kein Sonnenlicht. Thomas Börner, der Leiter des Hauses, kennt die Defizite, kann aber nicht helfen: „Wir sind leider nur für die Grundausstattung zuständig, mehr gibt die Kasse leider nicht her. Ein behagliches Umfeld können wir leider nicht stellen.“

Vor allem das grelle Licht stört die Atmosphäre

Aber Astrid wünscht sich so sehr eine schöne Atmosphäre, verrät Regine Süß vom Sozialen Dienst. „Etwas Farbe, nicht nur das klinische, sterile Weiß. Etwas Musik, eine kleine Ablage. Und vor allem ein schönes Licht, bei dem man tatsächlich entspannen kann, zur Ruhe kommt und Kraft tanken kann.“ Gemeinsam haben sie ein schönes Bad geplant, nicht nur für Astrid, sondern auch für die anderen Bewohner des Wohnbereichs.

Vor allem das grelle Licht stört die Atmosphäre. Ein beleuchtetes Himmelsfoto mit viel Blau soll das Bad in ein schönes Licht tauchen, eine Palme an den Balaton erinnern, wo Astrid früher oft mit ihrer Tochter Urlaub machte. „Thüringen hilft“ möchte das Projekt mit 3300 Euro finanzieren.

Wer helfen möchte: Spendenkonto DE89 8205 1000 0125 0222 20 Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland Für eine Spendenquittung unter Verwendungszweck die Adresse angeben.

Hier geht es zum Online-Spendenformular