17 neue Coronafälle übers Wochenende im Weimarer Land

Über das Wochenende hat das Landratsamt Weimarer Land 17 neue Coronafälle gemeldet. 15 Fälle wurden am Samstagnachmittag gemeldet und zwei am Sonntagnachmittag, um 17 Uhr. Die Zahl der Aktivkranken betrug zum Stichtag 131 Personen, worunter sich aktuell sieben Personen in stationärer Behandlung befinden. Da sich in den letzten sieben Tagen insgesamt 60 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infizierten, beträgt der Inzidenzwert auf die Bevölkerung des Kreises hochgerechnet 73,2 – eine leichte Steigerung gegenüber Freitag (64,6).