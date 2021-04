34 neue Coronafälle in Gera

Gera RKI meldet für Ostersonntag eine Inzidenz von 345,8

Gera. Das Robert-Koch-Institut meldet für Ostersonntag für Gera insgesamt 4252 Corona-Infizierte seit Ausbruch der Pandemie. Das sind 34 mehr als am Sonnabend. Die 7-Tages-Inzidens sinkt aus 345,8. Im Landkreis Greiz sinkt die Inzidenz laut RKI von 552,4 am Sonnabend auf 481,5 am Ostersonntag. 22 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden wurden gezählt.