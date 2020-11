Pflegedienstleiter Michael Söllner zeigt mit Ergo-Therapeutin Nadine Janus wie der Abstrich für einen Corona-Schnelltest am DRK-Pflegeheim in Apolda-Nord erfolgt.

Apolda. Seit dieser Woche erste eigenständige Corona-Schnelltests am DRK-Pflegeheim in Apolda-Nord – künftig auch für Besucher der Angehörigen.

Altersheim in Apolda betritt mit Schnelltests Neuland

Mit Tests an den Mitarbeitern ist das neue Verfahren in dieser Woche gestartet. Ab kommender Wochen sollen die Corona-Schnelltests auf Besucher und deren Angehörigen ausgeweitet werden. Das DRK-Seniorenheim Apolda-Nord betritt hier als eine der ersten Einrichtungen nicht nur Neuland, es sorgt auch für einen vergrößerten Gesundheitsschutz. Das besondere an den Schnelltests ist, dass diese von geschulten Fachkräften des Seniorenheims selbst durchgeführt werden können und das Ergebnis bereits nach etwa einer Viertelstunde fest steht.