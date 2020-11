Erfurt. In Thüringen ist der bislang höchste Tagesanstieg bei Corona-Neuinfektionen erreicht worden. Einige Landkreise sind besonders schwer betroffen.

Tageshöchstwert an Corona-Neuinfektionen in Thüringen

Seit Mittwoch haben sich weitere 374 Menschen nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, wie das Gesundheitsministerium unter Berufung auf das Robert Koch-Institut am Donnerstag mitteilte. Das sei die höchste Fallzahl, die seit Beginn der Pandemie in Thüringen gemeldet wurde, hieß es. Am Vortag waren es 202 Neuinfektionen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog .