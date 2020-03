Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Sauna über Haustiere bis Kita: Die Antworten auf Fragen unserer Leser zum Coronavirus

Jeden Tag neue Nachrichten über das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 – aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Es geht um Symptome, Risikogruppen oder Eigenschaften des Virus, das noch in vielem unverstanden ist. Aus dieser Flut an Informationen jene herauszufiltern, die für einen persönlich wichtig sind, ist schwierig bis unmöglich. Deswegen hat die Redaktion Fragen der Leser gesammelt und von drei Experten beantworten lassen, die sich in diesen Tagen beinahe rund um die Uhr mit dem Erreger befassen, im Labor, im Krankenhaus oder in Konferenzen mit Verantwortlichen der Städte.

Arbeit und Beruf

Mein Ehemann arbeitet bei einer Firma (*), die Pakete und Päckchen ausliefert. Bisher bekam er keine Schutzausrüstung. Der Arbeitgeber besteht auf die Lieferbestätigung, jeder Kunde fasst das Schreibgerät an. Ist das rechtens?

Frank Schenker, Sprecher des Gesundheitsministeriums: Nach einem Erlass der Landesregierung sind Versand- und Postdienstleistung sowie die Auslieferung von Briefen, Päckchen und Paketen nicht verboten.

Allerdings dürfen sie nur noch unter strengen Auflagen zur Hygiene erfolgen. Kunden sind über Abstandsregelung und die Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu informieren und aktiv aufzufordern, sich an die Abstandsregeln zu halten. Beschäftigte sind zwingend zu schützen. Dafür müssen ein verstärktes Reinigungs-und Desinfektionsregime sowie die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln für das Personal gewährleistet sein. Die im direkten Kundenkontakt stehenden Oberflächen sind regelmäßig zusätzlich zu reinigen und zu desinfizieren.

Dürfen Beschäftigte, die infolge der Corona-Pandemie in Kurzarbeit geschickt wurden, dazu zwangsverpflichtet werden, im Einzelhandel oder in der Landwirtschaft zu arbeiten?

Michael Rudolph, Bezirksvorsitzender des DGB Hessen-Thüringen: Dass Beschäftigte, deren Unternehmen durch die Corona-Krise in Notlage geraten sind und deswegen bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit angezeigt haben, nun im Einzelhandel oder als Erntehelfer eingesetzt werden sollen, ist aus Sicht des DGB ein völlig abwegiger Vorschlag. Die Kollegen nehmen eine Versicherungsleistung der Bundesagentur für Arbeit in Anspruch, für die sie Beiträge gezahlt haben. Daraus kann sich kein Zwang zur Aufnahme einer anderen Tätigkeit ableiten. Außerdem würde sich ganz praktisch das Problem stellen, dass nicht alle Kurzarbeiter auf „Kurzarbeit Null“ sind und zum anderen sind diese Kollegen mitunter auch gar nicht qualifiziert und ausgebildet für das komplexe Berufsbild beispielsweise eines Einzelhandelskaufmanns oder Verkäufers.

Darf der Chef seine Bauarbeiter zwingen, in einem vollgestopften Kleinbus zur Baustelle zu fahren?

Katharina Knoll aus dem Thüringer Arbeitsministerium: Der Arbeitgeber darf seine Angestellten natürlich nicht zwingen, gemeinsam in einem Kleinbus zur Arbeit zu fahren. Er hat die Sorgfaltspflicht für seine Angestellten zu erfüllen.

Wohnen und Garten

Mein Sohn (Aufstocker) will von Plauen nach Erfurt umziehen, den Umzug bestreiten wir selbst. Das Jobcenter in Plauen bezahlt die Miete nur noch bis Ende März, ab April wird sie dann für die neue Wohnung vom Jobcenter in Erfurt gezahlt. Was ist, wenn mein Sohn wegen der Corona-Krise nicht umziehen darf?

Kristian Veil, Pressesprecher der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen: Wenn der Umzug nicht stattfinden kann und der Sohn weiterhin in Plauen bleibt, dann müsste auch das Jobcenter Plauen weiterhin für die Kosten aufkommen. Die Änderung sollte dem Jobcenter dann zeitnah bekanntgegeben werden. Für die neue Wohnung könnten dann allerdings auch keine Kosten durch das Jobcenter Erfurt übernommen werden, da der Sohn nicht in dessen Zuständigkeitsbereich wohnt. Aktuell ist uns nicht bekannt, dass geplante Umzüge nicht durchgeführt werden dürfen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich aber an die entsprechenden Behörden. Möglicherweise sind auch Umzüge aktuell aufgrund der öffentlichen Verfügungen nicht möglich. Wichtig ist, dass der Sohn mit seinem Jobcenter, hier das in Plauen, noch mal Rücksprache führt.

Urlaub und Freizeit

Meine Eltern sind im Rahmen einer Rückholaktion aus dem Urlaub zurückgekehrt und waren am nächsten Tag in einem Supermarkt einkaufen. Der Marktleiter hat mitbekommen, das sie aus einem Risikogebiet kommen und sie des Marktes verwiesen. Darf er das?

Stefanie Schmitt, Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung: Das Ehepaar hatte sich dazu geäußert, dass sie aus einem Land kamen, welches laut Robert-Koch-Institut als Risikogebiet deklariert ist. Der Marktleiter machte von seinem Hausrecht Gebrauch und forderte sie zum Schutze der anderen Kunden und unserer Mitarbeiter auf, den Markt zu verlassen. Dabei handelte er analog unserer eigenen Vorgehensweise im Umgang mit Mitarbeitern, die aus Urlaubsrisikogebieten zurückkommen.

Ralf Reichertz, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale: Tatsächlich hat der Marktleiter dieses Hausrecht, dass er gegebenenfalls zum Schutz seines Betriebes und seiner Kunden einsetzen kann. Einige Kreise haben strenge Regeln für Rückkehrer erlassen. Hier zählt auch die Vernunft aller, auf die eigene und die Gesundheit anderer zu achten.(*) Firmenname ist der Redaktion bekannt

Kann sich das Virus über Klimaanlagen von Flugzeugen, Schiffen und Bussen ausbreiten und bieten Atemschutzmasken vom Typ FFP3 einen Schutz? (Arnfrid Gothe)

Jonas Schmidt-Chanasit: Hier kommt es auf die Filter an, die in den Klimaanlagen verbaut sind. In der Regel können diese Filter keine Erreger herausfiltern. Eine Übertragung ist also theoretisch über Klimaanlagen möglich.

Damit eine Übertragung stattfinden kann, wäre aber eine zeitliche und örtliche Nähe des Überträgers und des möglichen Empfängers notwendig. Denn bislang geht man davon aus, dass eine Übertragung von Sars-CoV-2 mit Aerosolen, also über die Luft, sehr unwahrscheinlich ist. Der Hauptübertragungsweg ist nach aktuellem Wissen die Tröpfcheninfektion. Tröpfchen fallen schnell zu Boden, können sich also nicht über weite Strecken verbreiten. Wäre eine Übertragung mit Aerosolen möglich, wäre eine FFP3-Maske der richtige Schutz – vorausgesetzt man trägt sie richtig und würde eine Schutzbrille tragen.

Ich habe für Anfang Mai eine Kreuzfahrt gebucht. Kann ich jetzt ohne Stornokosten zurücktreten? Das Kreuzfahrtunternehmen verneint das.

Ralf Reichertz, Jurist bei der Verbraucherzentrale Thüringen: Es ist sehr schwer einzuschätzen, wie sich die Situation bis Mai entwickeln wird. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt derzeit nur bis Ende April. Ob sie verlängert wird, ist nicht absehbar. Sie müssen abwägen, dass Stornokosten immer höher werden, je näher man sich dem Reisetermin nähert. Auf der anderen Seite kann es sein, dass die Reisewarnung verlängert wird – und Ihnen die Stornokosten erspart. Wir empfehlen, sich vom Reiseveranstalter schriftlich bestätigen zu lassen, dass die Reise auch tatsächlich stattfinden wird -- und noch ausstehende Zahlungen von der Antwort abhängig zu machen. Gegebenenfalls sollte man versuchen, die Entscheidung – und offene Zahlungen – hinauszuzögern, bis Klarheit besteht. Sollte die Reise nicht stattfinden, hat man einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Reiseveranstalter. Ob man sich auf eine Gutschrift oder einen Gutschein einlässt, muss man dann abwägen.

Stimmt es, dass der Besuch der finnischen Sauna eine Infektion mit dem Coronavirus verhindert? Falls nein, ist es dann besser, auch den Besuch einer privaten Sauna zu unterlassen, in der wir – Männer aus fünf verschiedenen Familien – uns normalerweise einmal wöchentlich treffen?

Verena Meyer, Sprecherin des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz: Auf der Internetseite der WHO finden Sie unter dem Link https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters die Aussage, dass ein heißes Bad genauso wenig gegen das Coronavirus hilft wie Kälte. Daraus ist abzuleiten, dass auch ein Saunabesuch nicht verhindert, dass man sich mit dem Coronavirus infiziert. Bei einer bestehenden Infektion wird das Virus zudem nicht abgetötet. Das gehört laut WHO zu den Mythen oder Falschmeldungen. Nach den neuesten Empfehlungen sollen soziale Kontakt soweit wie möglich verringert werden. Das bedeutet, es sind nur zwei Personen pro Saunagang zugelassen. Die Einhaltung von Hygienevorschriften ist selbstverständlich. Da im privaten Bereich eine Kontrolle nicht möglich ist, ist die Eigenverantwortung jedes Einzelnen gefragt.

Kann mein Hund das Virus auf andere Menschen übertragen, falls ich mich in meinem Urlaub anstecken sollte und ihn danach wieder bei mir habe? (Alexandra Neitzel)

Jonas Schmidt-Chanasit: Im Moment geht man davon aus, dass Haustiere keine Rolle bei der Übertragung und Verbreitung des Coronavirus spielen. Dazu laufen derzeit Untersuchungen, unter anderem am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI).

Grundsätzlich empfiehlt das FLI derzeit keine Maßnahmen wie Quarantäne für klassische Haustiere wie Hunde und Katzen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sie mögliche Überträger darstellen. An dieser Einschätzung ändere auch ein Bericht aus Hongkong nichts, demzufolge Sars-CoV-2 im Abstrich eines Hundes nachgewiesen worden ist. Der positive Abstrich belegt laut dem FLI noch keine Infektion des Tieres. Er sei auch kein Beleg dafür, dass sich der Erreger im Hund vermehrt oder sogar ausgeschieden wird. Das FLI empfiehlt jedoch auch grundlegende Prinzipien der Hygiene zu beachten, wenn man mit Tieren in Kontakt kommt – zum Beispiel Händewaschen.

Schule und Kindergarten

Die Abiturprüfungen wurden verschoben. Aber was ist mit der Besonderen Leistungsfeststellung BLF, die im Mai ansteht und die den Gymnasiasten ein dem Realschulabschluss gleichwertiges Zeugnis sichern soll?

Felix Knothe aus dem Thüringer Bildungsministerium: Minister Helmut Holter hatte mitgeteilt, dass auch die BLF Teil der aktuellen Neubewertungen der Situation in Thüringen ist. Derzeit finden zu allen Prüfungsfragen im Ministerium intensive Beratungen und tägliche Lagebewertungen statt. Derzeitiger Sachstand ist, dass die BLF nicht verschoben wird oder ausfällt. Allerdings ist die Lage weiterhin sehr dynamisch, und die weitere Entwicklung muss abgewartet werden. Letztgültige Aussagen sind daher zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.

Was ist mit den Gebühren für die Hortbetreuung, die ja derzeit für die meisten Grundschüler nicht möglich ist: Sollen wir Eltern den Lastschrifteneinzug widerrufen oder der Behörde eine Frist zur Rückerstattung setzen?

Das Thüringer Kabinett hat am 24. März die Grundsatzentscheidung getroffen, dass die Elternbeiträge für Kindergärten und Horte für die Zeit der derzeitigen Schließungen den Kommunen und freien Trägern erstattet werden. Die Entscheidung macht es nun möglich, dass Eltern in Thüringen keine Gebühren für die Zeit der Schließung zahlen müssen. Das Ministerium bittet daher die Kommunen und freien Träger, die Einziehung der Beiträge für die Zeit der Hort- und Kindergartenschließungen zu stoppen. Entsprechende Schreiben werden den Kommunen und freien Trägern übersandt. Die konkrete Umsetzung liegt allerdings in der Hand der jeweiligen Träger. Die jeweiligen Spitzenverbände haben bereits ein Vorgehen in diesem Sinne in Aussicht gestellt.

Hygiene und Desinfektion

Helfen normale Handdesinfektionsmittel gegen das Coronavirus? Würden Sie empfehlen, sie zu verwenden? (Gisela Harbecke)

Stefan Moritz: Wirksam sind alle Desinfektionsmittel, die gegen behüllte Viren helfen. Man sagt dann, sie sind „viruzid wirksam“. Sars-CoV-2 ist ein solches Virus. Allerdings ist das Desinfizieren nur sinnvoll, wenn Sie a) mit immungeschwächten Personen Kontakt haben, um diese zu schützen, oder im medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig sind, und b) Sie die Anwendung auch korrekt durchführen. Hier kann die Beratung durch Arzt oder Apotheker helfen. Im privaten Umfeld reicht gründliches, das heißt längeres, Händewaschen mit Seife und darauf zu achten, sich mit den Händen nicht ins Gesicht zu fassen.

Kann man sich durch Umarmung oder Küsse bei jemandem anstecken, der nicht weiß, dass er das Virus in sich hat? (Robert Meuser)

Marylyn Addo: Das neuartige Coronavirus wird von Mensch zu Mensch übertragen, in der Regel über Sekrete des Atmungstrakts, also zum Beispiel beim Niesen oder auch beim Küssen. Man geht davon aus, dass die meisten Übertragungen von Personen mit Krankheitssymptomen ausgehen. Es wurden jedoch auch Einzelfälle berichtet, in denen sich Personen bei Erkrankten angesteckt haben, die nur leichte oder unspezifische Krankheitszeichen gezeigt hatten.

Welche Rolle spielt das Handy als Übertragungsweg? (B. Smok)

Stefan Moritz: Das Handy ist eine Oberfläche wie jede andere auch, zum Beispiel Türklinken. Das heißt, darauf befindet sich eine Vielzahl an Keimen. Im Gegensatz zur Türklinke nimmt man ein Handy aber überall mit hin und hat es ständig in der Hand oder eben auch nahe am Gesicht. So könnte der Erreger über die Schleimhäute – Augen, Nase, Mund – aufgenommen werden.

Das Coronavirus kann auf Oberflächen anscheinend eine Zeit überleben. Genauere Untersuchungen dazu stehen noch aus. Ein ständiges Desinfizieren des Handys kann aber nicht grundsätzlich empfohlen werden. Im Alltag scheint es am sinnvollsten zu sein, sich deutlich häufiger die Hände zu waschen.

Ich habe bei in China ansässigen Händlern Spielwaren für die Enkel erworben, die demnächst geliefert werden. Besteht die Gefahr einer Schmierinfektion beim Auspacken oder wenn die Enkel mit den Figuren spielen? (Wolfgang Schloh)

Jonas Schmidt-Chanasit: Schmierinfektionen sind nicht der Hauptübertragungsweg, sondern Übertragung über Tröpfchen. Dennoch können sich Menschen infizieren, wenn sie eine Oberfläche oder eine Türklinke anfassen, die unmittelbar zuvor von einem Infizierten angefasst worden ist, sich anschließend nicht die Hände waschen und sich in den Mund fassen.

Aber Waren aus China, die eine lange Reise hinter sich haben, sind absolut ungefährlich. Der Erreger überlebt das nicht, weil zu viele Einflüsse auf die Stabilität des Virus einwirken.

Coronavirus: Beschwerden, Behandlung, Impfung, Grippe

Wie stellen sich die Beschwerden beim Coronavirus konkret dar? (Ilse-Marie Schöler-Below)

Stefan Moritz: Die charakteristischsten und häufigsten Beschwerden, sofern man überhaupt welche verspürt, gleichen denen einer Grippe: Husten und Fieber. Dass es eine Infektion mit dem Coronavirus ist, können jedoch nur entsprechende Tests und radiologische Untersuchungen, also bildgebende Verfahren, zweifelsfrei feststellen.

Wie verläuft eine Behandlung, wenn jemand an Covid-19 erkrankt? (Regina Kothe)

Stefan Moritz: Das ist abhängig von den Symptomen, sofern welche auftreten. Momentan gibt es keine zugelassene Therapie zur Behandlung von Covid-19. Die Therapie erfolgt hauptsächlich symptomatisch, das heißt, die Begleiterscheinungen, die etwa denen einer Erkältung oder Grippe gleichen, werden behandelt. Es werden daher falls nötig Medikamente verabreicht, die fiebersenkend und entzündungshemmend wirken. In klinischen Studien befinden sich momentan einige Virustatika, mit denen bereits Erfahrungen bei anderen viralen Erkrankungen vorliegen, wie zum Beispiel Remdesivir und Lopinavir/Ritonavir.

In schwereren Fällen von Covid-19 kann bei bakteriellen Superinfektionen der Einsatz von Antibiotika notwendig werden. Dies scheint nach dem momentanen Stand des Wissens eher selten der Fall zu sein.

Gibt es Erkenntnisse darüber, ob Grippe-Geimpfte besser gegen Corona geschützt sind? (Jens Faupel)

Marylyn Addo: Nein. Auch wenn die Symptome einer Coronavirus-Infektion denen einer klassischen Grippe sehr ähnlich sein können, bietet eine Grippe-Impfung keinen Schutz gegen Sars-CoV-2. Eine Grippeimpfung gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut (RKI) ist dennoch zur Prävention der Grippe sinnvoll.

Wie wird festgestellt, dass infizierte Personen geheilt sind und aus der Quarantäne entlassen werden können? (Klaus Nowitzki)

Marylyn Addo: Das Gesundheitsamt entscheidet, ob eine infizierte oder eine Kontaktperson in Quarantäne muss und ob diese Person im Krankenhaus oder zu Hause isoliert wird. Das Gesundheitsamt hebt auch die Quarantäne wieder auf. Eine Ent-Isolierung und Entlassung ist nach aktuellem Wissensstand und gemäß RKI-Empfehlungen frühestens zehn Tage nach Symptombeginn vertretbar, wenn seit mindestens 48 Stunden kein Fieber und mindestens 24 Stunden Covid-19-Symptomfreiheit bestehen und zwei negative Sars-CoV-2-PCR-Untersuchungen im Abstand von 24 Stunden aus Abstrichen von Nase-in-Rachen sowie Mund-in-Rachen gewonnen wurden.

Wann gilt ein Infizierter als geheilt? (Gerhard Neumann)

Stefan Moritz: Ein Infizierter ist geheilt, wenn er keine klinischen Symptome mehr zeigt und das Virus mittels Labortest nicht mehr nachgewiesen werden kann. Es wird aber kaum möglich sein, bei allen Betroffenen Verlaufstestungen durchzuführen. Die radiologischen Veränderungen können wahrscheinlich noch über die klinische Symptomatik hinaus bestehen bleiben. Wie lange die Infektiosität über die Erscheinungsfreiheit hinaus besteht, ist ebenso noch unklar.

Wäre es auch im Nachhinein möglich, festzustellen, ob jemand das Coronavirus hatte? (A. Kühn)

Stefan Moritz: Wenn es unbedingt nötig wäre, könnte das im Nachhinein festgestellt werden mittels Blutuntersuchung. Im Blut sind dann entsprechende Antikörper nachweisbar. Solche Tests sollen in Kürze verfügbar sein.

Wie wird das Virus in einem Menschen ermittelt? Kann es Fehldiagnosen geben? (Robert Meuser)

Jonas Schmidt-Chanasit: Im Moment wird ein Testverfahren verwendet, das bereits kleinste Mengen Viruserbgut nachweisen kann. Diese sogenannten PCR-Tests sind sehr sensitiv und sehr spezifisch. Sensitiv bedeutet, dass alle Infizierten positiv getestet werden. Beispiel: Werden 200 Menschen getestet und 100 von ihnen haben Corona, werden auch 100 positiv getestet. Spezifisch bedeutet, alle Nicht-Infizierten werden als solche erkannt. Konkret: Werden 200 Menschen getestet und 100 von ihnen haben kein Corona, werden 100 negativ getestet.

Wir haben durch die Genauigkeit des Tests eher das Problem, dass Menschen fälschlicherweise positiv getestet werden und nicht, dass Infizierte nicht erkannt werden.

Hinterlässt die Infektion mit dem Coronavirus anschließend eine bleibende Immunität, wie zum Beispiel bei Masern, oder kann man immer wieder daran erkranken, wie bei einer Grippe? (Birgit Kraaß)

Marylyn Addo: Das ist noch nicht abschließend geklärt. Erste Untersuchungen haben zwar ergeben, dass Menschen, die eine Infektion überstanden haben, Antikörper und damit eine Immunität gegenüber dem Virus entwickelten. Unklar ist aber, wie lange diese Immunität anhält.

Gibt es eine Impfung zum Schutz gegen Lungenentzündung und wäre sie jetzt ratsam? (Uwe Röpke)

Marylyn Addo: Man kann sich gegen den häufigsten Erreger einer bakteriellen Lungenentzündung im Alter, gegen Pneumokokken, impfen lassen. Eine solche Standardimpfung empfiehlt die Stiko allen Menschen ab dem 60. Lebensjahr. Allerdings gilt wie auch bei der Grippeimpfung: Durch eine Pneumokokken-Impfung ist man nicht vor Infektionen mit Sars-CoV-2 geschützt.