Weimarer Land: Keine stationären Corona-Fälle mehr

Apolda. Aktuell kein Bürger aus dem Weimarer Land mit einem sehr schweren Corona-Verlauf.

Gute Neuigkeiten gibt es aus dem Gesundheitsamt in Apolda: Laut dem Corona-Bericht vom Donnerstag, den 8. September ist aktuell kein Bürger aus dem Landkreis bekannt, der wegen eines schweren Verlaufes stationär oder gar intensivmedizinisch behandelt werden müsse. Am Vortag waren es noch drei Personen gewesen – vor einem Monat, am 8. August waren es noch 15 Fälle. In seiner aktuellen Meldung nannte die Behörde 19 registrierte Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 111,8. Weil die Pressestelle im Landratsamt in Apolda erst am Montag wieder besetzt sei, so kündigte es die Behörde an, werde ebendann erst der nächste Bericht mit aktuellen Fallzahlen der Öffentlichkeit präsentiert werden.