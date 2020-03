Zutritt verboten! Väter dürfen nicht in die Kreißsäle

So sind am Geraer Waldklinikum, wo jedes Jahr rund 1000 Babys zur Welt kommen, zur Geburt keine Partner mehr zugelassen, wie Sprecherin Katrin Wiesner auf dpa-Anfrage bestätigte. Ziel sei es, das Infektionsrisiko zu minimieren.

Auch die Regiomed-Kliniken mit Thüringer Standorten in Hildburghausen und Sonneberg hatten diese Woche den Kreißsaal zur Tabuzone für Väter erklärt – „um Mütter und Babys zu schützen“, wie es hieß. Und auch um die Geburtshilfe aufrechtzuerhalten. „Wenn unser Kreißsaalpersonal plötzlich coronainfiziert wäre, dann müssten wir den Kreißsaal schließen. Das darf nicht passieren“, hatte der Leiter des Regiomed-Hygieneinstituts, Klaus-Dieter Zastrow, erklärt. Inzwischen wurde zurückgerudert: Wenn der Vater symptomfrei ist und in den vergangenen zwei Wochen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatte, darf er weiterhin seiner Partnerin bei der Geburt beistehen.

So ist es auch an anderen Thüringer Kliniken geregelt, etwa am Suhler Zentralklinikum, dem Helios-Klinikum in Erfurt und dem Uniklinikum in Jena. Änderungen seien vorerst nicht geplant, hieß es auf Anfrage. In Jena etwa müssen Väter allerdings vor der Kreißsaaltür warten, bis die Geburt wirklich unmittelbar bevorsteht. Am Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda dürfen Väter auch weiterhin in den Kreißsaal – „unter Einhaltung strengster hygienischer Maßnahmen und in Absprache mit dem Hebammen-Team“. Besuche auf der Wochenstation nach der Geburt sind in allen befragten Krankenhäusern aber derzeit nicht gestattet.

Die Entscheidung des Geraer Waldkrankenhauses – ähnliche Schritte haben auch Kliniken in anderen Bundesländern eingeleitet – hat emotionale Reaktionen ausgelöst. Auf Facebook findet sich zwar auch Verständnis für diesen Schritt, viele Nutzer reagieren aber ablehnend. „Diese Entscheidung ist zu tiefgreifend“, heißt es in einem Kommentar. Sie finde es unzumutbar für eine Frau, die ihr erstes Kind bekomme, dies ohne Partner durchzustehen, schreibt eine andere Nutzerin. Die Klinik selbst betont, dass auch eine Gesundheitsabfrage der Väter aufgrund der langen Inkubationszeit keine ausreichende Sicherheit biete. Denn die Partner gingen oftmals weiter arbeiten und einkaufen und könnten sich dabei infizieren. Dadurch ergebe sich für das Personal und alle folgenden Patientinnen „ein zusätzliches unnötiges Risiko“. Zudem gebe es nicht genug Schutzausrüstung.