Häftlingstod: Gegen zwei Beamte in Tonna wird ermittelt

Zwei Wochen nach dem Tod eines Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Tonna (Landkreis Gotha) fordert die Vorsitzende der Strafvollzugskommission, Karola Stange (Linke), rasche Aufklärung und Information über die Vorgänge: „Es geht darum, die Umstände zu hinterfragen, die zum Tode des 30-Jährigen führten.“ In der ersten Justizausschuss-Sitzung nach den Plenarferien werde Justizminister Dirk Adams (Grüne) dazu berichten, so Iris Martin-Gehl, Justizexpertin der Linke-Fraktion.

