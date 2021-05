Altes Gutshaus in Niedertrebra erstrahlt in neuem Glanz

Niedertrebra. Gut einjährige Sanierungsphase des Gutshauses im Ensemble des DRK-Altenheims in Niedertrebra abgeschlossen.

Das alte Gutshaus in Niedertrebra ist ein echtes Schmuckstück geworden. Besonders die Fassade an der Ortsdurchfahrt ist ein Hingucker. Doch auch im Inneren des heutigen Senioren- und Pflegeheims in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wurde kräftig – und auch hier denkmalgerecht – saniert. Lediglich letzte Pflasterarbeiten auf dem Innenhof sind Teil des gut einjährigen Projekts, für das der Kreisverband einen mittleren sechsstelligen Betrag in die Hand genommen hat.

Kerstin Münch erinnert sich noch, wie sie 1980 als Krankenschwesterschülerin in dem vormaligen Feierabendheim im Gutshaus ihr dreimonatiges Praktikum absolvierte. Die beiden Anbauten existierten damals noch nicht. Die Bewohner lebten zusammengepfercht. „Es gab es ein gemeinsames Waschbecken auf dem Flur, einen Kleiderschrank für vier Leute, alles war beengt. Das war sehr traurig“, erinnert sich die heutige Heimleiterin.

Altes Gutshaus unter Denkmalschutz

Im Jahr 2000 wurde das Haus 2 für 40 Bewohner gebaut, 2017 folgte Haus 3 mit nochmals 26 Plätzen. Das historische Gutshaus ist schon lange einer neuen Funktion zugeführt worden. Die umfangreiche Sanierung trug dem nun Rechnung. Ein wenig mehr Aufwand war mit dem Status des Gebäudes verbunden. Dieses war laut Heimleiterin Ende des 19. Jahrhunderts errichtet worden und steht unter Denkmalschutz.

Ende 2019 startete das Unterfangen. Zunächst wurde die Dachetage leer geräumt, dann kamen die Ziegel herunter und die Dachlatten wurden ausgetauscht. Fußböden, Dämmungen, Licht, Lampen – das komplette Obergeschoss wurde erneuert, wo nun etwa das Archiv seinen neuen Ort gefunden hat und Mitarbeiter ihre Arbeitsmittel verstauen können.

Bis auf den Lehmputz Tapetenlagen abgetragen

Auch die mittleren Etage, in der sich die zwölf Tagespflegeplätze der Einrichtung befinden, sowie das Erdgeschoss wurden generalüberholt, ebenso die untere Etage mit den Wirtschaftsräumen. Dort befinden sich die Wäscherei, der Hausmeister, der Friseur für die Bewohner, Küche und Lagerräume.

Die Arbeiten glichen einer archäologischen Ausgrabung, wurden teilweise vier oder fünf Schichten Tapete abgetragen, ehe der Lehmputz samt Heueinschlüssen sichtbar wurde. Auch die auf die Tage es Gutsherren zurückgehenden Böden wurden aufwendig abgeschliffen und lackiert.

Spezialfirma für Fensteraustausch nötig

Denkmalgerecht musste auch der Austausch der Fenster erfolgen. Als regionaler Spezialist konnte hier auf die LUFT Fenstertechnik aus Apolda zurückgegriffen werden.

Fast abgeschlossen sind auch die Pflasterarbeiten um das Gebäude herum. Rollstühle und Rollatoren bleiben jetzt nicht mehr hängen. Auch die Steintreppe hinter dem Gutshaus wurde erneuert.

Suche nach historischen Farbspuren vergeblich

Zum Schluss überrascht Kerstin Münch mit einem Detail. Wer vermutet, dass die Farbe des Gebäudes der Historie entspricht, der irrt. Während der Sanierung von Dach und Fassaden waren alle Versuche, alte Farbreste in Ritzen, Spalten oder hinter Balken zu entdecken vergeblich.

Rein optisch fügt sich das Gutshaus ins Ensemble der modernen Neubauten. Überhaupt ist das alles kein Vergleich zu 1980. „Was wir unseren Leuten heute anbieten ist de luxe“, freut sich Kerstin Münch.