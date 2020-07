Apolda: Zeugnisse auf dem Silbertablett im Autokino serviert

Am Samstagvormittag hat das Gymnasium Bergschule in Apolda coronabedingt eine andere Form für ihre Zeugnisausgabe gewählt - sie fand im Autokino auf der Herressener Promenade statt. Über 350 Besucher in rund 120 Autos verfolgten die Vergabe der Abschlüsse an die 46 Abiturienten des Jahrgangs. Regionale und überregionale Medien berichteten über dieses besondere Ereignis.