Bad Sulza gibt Termine für Einwohnerversammlungen bekannt

Bad Sulza. Die Landgemeinde informiert zu den ausstehenden Terminen für die Bürgertreffen in den Ortschaften.

Das Rathaus in Bad Sulza hat zu Beginn der Woche die letzten offenen Termine für die Einwohnerversammlungen in der Landgemeinde bekannt gegeben.

Die Serie dieser öffentlichen Treffen wird am Mittwoch, 29. September, in Eckolstädt fortgesetzt, wo ab 18 Uhr der Start der Sitzung in der Schule stattfindet.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Donnerstag, 30. September, geht es 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Reisdorf weiter.

Freitag, 1. Oktober, empfangen die Vertreter der Verwaltung dann in Sonnendorf die Bürger ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

Montag, 4. Oktober, geht es um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in der Ortschaft Stobra weiter.

Am Mittwoch, 6. Oktober, macht die Serie in Wickerstedt, 18 Uhr, auf dem Sportplatz halt und am Donnerstag, 7. Oktober, in Wormstedt in der Gemeindeverwaltung, ebenfalls um 18 Uhr.

Die finale Einwohnerversammlung der Landgemeinde findet am Mittwoch, 13. Oktober, 19 Uhr, im Gemeindehaus in Kösnitz statt.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Land und Leute.