Der Weihnachtsbaum-Profi aus Ostthüringen

Christian Seliger baut im Landkreis Greiz Weihnachtsbäume im großen Stil an. Sein Vater hatte in der DDR Buschrosen veredelt, aber die Nachfrage ging nach der Wende rapide zurück. Deshalb setzte sein Sohn auf Weihnachtsbäume, die er nicht nur auf seinem Weihnachtsmarkt in Münchenbernsdorf, sondern auch an zehn Verkaufsständen in Ostthüringen oder über den Lesershop unserer Zeitung vertreibt. Im Interview berichtet er über den Weihnachtsbaum-Anbau und gibt Tipps, wie der Baum bis Weihnachten im besten Glanz erstrahlt.

Welcher Weihnachtsbaum ist der beliebteste bei den Thüringern? Früher waren die einfache Kiefer oder die einfache Fichte am gefragtesten. Heute verkaufen wir die Nordmanntanne am häufigsten, die Blaufichte oder die einfache Fichte sind eine preiswerte Alternative unter insgesamt zehn Sorten in unserem Bestand. Was zeichnet die Nordmanntanne aus? Sie hält von allen Sorten die Nadeln am längsten und ist im Wuchs schön symmetrisch. Die Kunden wollen gleichmäßige Bäume, die schön rund hochgewachsen sind und pro Quirl sechs bis sieben Zweige haben. Wie lange muss ein Weihnachtsbaum wachsen, bis er geerntet werden kann? Ein etwa ein Meter hoher Baum braucht fünf bis sechs Jahre. Die 2,50 Meter großen Exemplare benötigen zehn bis zwölf Jahre. Nordmanntannen werden als zweijährige Pflanzen gesetzt, da sind sie 15 Zentimeter groß. Sie stocken erst einmal drei Jahre und wachsen im Jahr nur drei bis fünf Zentimeter. Erst dann haben sich Wurzeln für stärkeres Wachstum gebildet. Also benötigen Sie verschiedene Feldquartiere? Ja, jeweils mit neun bis zehn Reihen, dazwischen lassen wir Erntegassen. Wir legen pro Jahr vier bis fünf Quartiere an, damit wir jedes Jahr in jeder Größe genügend Exemplare zur Verfügung haben. Das gelingt wegen der Wetterkapriolen nicht mehr so gut. Durch die Trockenheit gehen kleine Pflanzen kaputt. Man muss wieder nachpflanzen, so dass sich die Ernte verschiebt. Wie viele Bäume ernten Sie in diesem Jahr? Mehrere Tausend Exemplare. Leider hat uns der Spätfrost zwischen dem 12. und 13. Mai einen Ausfall von 1000 Bäumen beschert, weil bei erntefähigen Bäumen die Maitriebe kaputtgegangen sind. Die Bäume müssen wir mit der Gartenschere wieder formieren und zwei bis drei Jahre warten, bis sich der Verschnitt verwachsen hat. Wie müssen Sie Bäume überhaupt pflegen? Im Pflanzjahr kommen wir nicht ohne Gießen aus. Die ersten drei bis vier Jahre bereitet Unkraut Probleme. Es darf die zarten Bäume nicht überwachsen. Die Bäume müssen wir mit Fingerspitzengefühl düngen. Viel hilft nicht viel, sonst werden die Triebe zu lang. Da müssten Sie mit der Schere ran. Das müssen wir sowieso. Wenn ein Baum nach drei Jahren richtig wächst, muss ich jeden mit der Gartenschere formieren. Damit er unten nicht zu breit wird und nicht zu stark in die Höhe schießt. Der Kunde wünscht Bäume, die unten schmal und voll sind. Deshalb setzen wir bildlich gesprochen oben den Deckel drauf und schneiden unten mit Gartenschere, damit er schmal bleibt. Neben dem normalen Verkauf versenden Sie Bäume. Wie stellen Sie sicher, dass per Paket geschickte Weihnachtsbäume frisch beim Kunden ankommen? Nach der Ernte transportieren wir Bäume im Netz. Wir packen alle Exemplare noch einmal aus und prüfen genau, bevor wir sie erneut ins Netz packen und in den Versandkarton stecken. Unser Logistikdienstleister stellt uns in der Hochzeit einen Lkw-Container hin, den wir tagsüber befüllen. Nachts gehen die Bäume auf die Reise. Wie können Kunden dazu beitragen, dass der Baum lange frisch bleibt? Wir empfehlen, nicht mehr den einst beliebten gusseisernen Ständer zu verwenden. Besser sind Exemplare, in denen man den Baum gießen kann. Bevor Kunden den Baum in den Ständer stellen, sollten sie vom Stamm unten eine ein Zentimeter dicke Scheibe abschneiden, damit sich die Zellen öffnen und der Baum wieder Wasser aufnehmen kann. Sonst ist er schon verkapselt und das Wasser verdunstet nur. Welchen Standort mag ein Weihnachtsbaum? Direkt neben dem Kamin oder am Heizkörper sind ungünstige Positionen. Auch Fußbodenheizung oder direkte Sonneneinstrahlung bekommen Bäumen nicht gut. Wichtig ist auch: Nach dem Aufstellen sollte sich der Baum mehrere Stunden lang entfalten können, bevor er geschmückt wird.

