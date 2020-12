Elternvertretung kritisiert Corona-Tests im Landkreis Hildburghausen

Im Landkreis Hildburghausen soll der bundesweit erste großangelegte Test auf das Coronavirus am Freitag abgeschlossen werden. Bis zu 9000 Kindergarten- und Schulkinder sowie Lehrer und Erzieher waren aufgerufen, sich auf das neuartige Sars-CoV-2-Virus testen zu lassen. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Corona-Liveblog

«Das war die maximale Stärke, ich rechne damit, dass wir etwa ein Drittel erreichen», sagte Landrat Thomas Müller (CDU). Mit Ergebnissen sei voraussichtlich erst am Montag zu rechnen.

Müller bedauerte, dass sich nicht alle Bürgermeister und Kindertageseinrichtungen im Kreis dem Aufruf zu den freiwilligen Tests angeschlossen hatten. Auch Eltern hätten sich abgeneigt gezeigt. Dabei sollte auch herausgefunden werden, ob Schulen und Kitas eine erhöhte Corona-Dunkelziffer aufwiesen.

Nichtgetestete Kinder müssen weiter zu Hause bleiben

In einer Mitteilung der Landeselternvertretung (LEV) vom Donnerstagabend hieß es, unter den Eltern gebe es Unmut: «Immer wieder wurde die Freiwilligkeit des Tests betont – doch was Eltern nun erleben, scheint dem zu widersprechen», hieß es. «Während die Schulen und Kitas am kommenden Montag wieder für negativ getestete Kinder öffnen sollen, müssen Kinder ohne Test eine weitere Woche zu Hause bleiben.»

In dem Kreis an der Grenze zu Bayern waren die Kindergärten und Schulen am 25. November geschlossen worden. Hintergrund war der explosionsartige Anstieg der Infektionszahlen in der Region. Der Landkreis war tagelang die Region in Deutschland mit der höchsten Inzidenz mit bis zu 630 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Am Donnerstag war der Wert weiter zurückgegangen und lag laut Gesundheitsministerium bei 409,8.

Mehr zum Thema

„Den Leuten steht es bis oben“: Hildburghäuserin spricht über Demonstranten, Maßnahmen und Existenzängste

Polizei kontrolliert Ausgangssperre in Hildburghausen

Eisenacher Helfer bei Massentests