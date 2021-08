Die Arbeiten an der neuen Feuerwehrgarage in Bad Sulza schreiten voran.

Feuerwehrgarage in Bad Sulza putzt sich heraus

Bad Sulza. Dacharbeiten auf und Putzarbeiten in der Doppelgarage der Feuerwehr Bad Sulza. Die beiden Rolltore sind bereits installiert.

Während die Rolltore bereits in der neuen Garage installiert sind, gehen die Arbeiten auf und in dem Erweiterungsbau der Stützpunktfeuerwehr Bad Sulza planmäßig weiter.

Momentaufnahme vom Bau der neuen Feuerwehrgarage in Bad Sulza. Foto: Martin Kappel

Während die Firma Jochen Kürbs aus Apolda Dacharbeiten erledigt, kümmern sich Mitarbeiter der Firma Zogbau aus Haindorf (Am Ettersberg) um Innen- und Außenputzarbeiten. In etwa zwei Wochen stehen dann die Malerarbeiten an.